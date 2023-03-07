Дресвянникова Сиклитиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дресвянников Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Палагея Андреевна
Отец ребёнка: Дресвянников Андрей Семенов
Рождение ребёнка
1819
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дресвянников Андрей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно