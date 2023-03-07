Дресвянникова Сиклитиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дресвянникова Сиклитиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1816 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дресвянников Андрей Семенов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Палагея Андреевна

Отец ребёнка: Дресвянников Андрей Семенов

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дресвянников Андрей Семенов

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Андрей Семенов

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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