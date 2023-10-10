Палей (Сиденко) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1900
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Палько Иван Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1913
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Палько Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1917
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Палько Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно