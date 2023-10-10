Палей (Сиденко) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палей (Сиденко) Мария Степановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1900

Муж: Палько Иван Михайлович

Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Палько Иван Михайлович

Рождение ребёнка
04.02.1913

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Палько Иван Михайлович

Рождение ребёнка
26.04.1917

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Палько Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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