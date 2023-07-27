Зырянова (Зырянова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Шаламова Феодосия Димитриева
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Данилов
Рождение ребёнка
11.10.1801
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Данилов
Рождение ребёнка
09.06.1803
Сын: Зырянов Тимофей Димитриев
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Данилов
Рождение ребёнка
28.07.1804
Дочь: Серафима Дмитриева
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Данилов
Рождение ребёнка
14.10.1805
Дочь: Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно