Зырянова (Зырянова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Зырянова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Шаламова Феодосия Димитриева

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Данилов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.10.1801

Сын: Зырянов Назарий Данилов

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Данилов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1803

Сын: Зырянов Тимофей Димитриев

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Данилов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1804

Дочь: Серафима Дмитриева

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Данилов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1805

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Данилов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Дмитрий Данилов

Смерть
Неизвестно
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