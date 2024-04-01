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Айдакова Дарья Корнилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Айдаков Степан Михайлов

Отец ребёнка: Айдаков Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Ефросинья Михайлова

Отец ребёнка: Айдаков Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Евгения Михайлова

Отец ребёнка: Айдаков Михаил Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаков Михаил Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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