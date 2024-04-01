Айдакова Дарья Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Айдаков Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Ефросинья Михайлова
Отец ребёнка: Айдаков Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Евгения Михайлова
Отец ребёнка: Айдаков Михаил Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно