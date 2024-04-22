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Переберин Семен Петрович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переберин Петр

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1862 в поручителях
Рождение ребёнка
18.11.1876

Сын: Переберин Митрофан Семенович

Мать ребёнка: Переберина -- Евросинья Фотеевна

Рождение ребёнка
16.09.1881

Дочь: Переберина Евфросинья Семеновна

Мать ребёнка: Переберина -- Евросинья Фотеевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переберина -- Евросинья Фотеевна

Смерть
Неизвестно
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