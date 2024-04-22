Переберин Семен Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Переберин Петр
1862 в поручителях
Рождение ребёнка
18.11.1876
Сын: Переберин Митрофан Семенович
Мать ребёнка: Переберина -- Евросинья Фотеевна
Рождение ребёнка
16.09.1881
Дочь: Переберина Евфросинья Семеновна
Мать ребёнка: Переберина -- Евросинья Фотеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно