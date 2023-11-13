Федякина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
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