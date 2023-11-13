Федякина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923