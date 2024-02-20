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Савченко Федор Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Савченко Иван Яковлевич

Мать: Савченко Агафия Борисовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
26.01.1884

Сын: Савченко Иван Федорович

Мать ребёнка: Савченко Евдокия Емельяновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
14.12.1888

Сын: Савченко Павел Федорович

Мать ребёнка: Савченко Евдокия Емельяновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
До 1888

Жена: Савченко Евдокия Емельяновна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Савченко Евдоким Федорович

Мать ребёнка: Савченко Евдокия Емельяновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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