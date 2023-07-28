Никитин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1921

Сын: Никитин Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
12.08.1927

Дочь: Клюзина Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Яковлевна

Слобода, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Пëтр Кузьмич

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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