Никитин Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1921
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.08.1927
Дочь: Клюзина Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Яковлевна
Слобода, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Пëтр Кузьмич
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно