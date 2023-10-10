Соколов Герман Стефанов
Место рождения
Дата рождения11.05.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1817
Рождение ребёнка
07.03.1838
Дочь: Евдокия Германова
Мать ребёнка: Соколова Марфа Егорова
Бракосочетание
07.03.1838
Жена: Соколова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
17.03.1839
Дочь: Дария Германова
Мать ребёнка: Соколова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
25.08.1840
Сын: Соколов Аристарх Германов
Мать ребёнка: Соколова Марфа Егорова
Смерть
Неизвестно