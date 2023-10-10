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Соколов Герман Стефанов

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

11.05.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1817

Отец: Соколов Степан Леонтьев

Мать: Соколова (сединкина) Макрина Васильева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1838

Дочь: Евдокия Германова

Мать ребёнка: Соколова Марфа Егорова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.03.1838

Жена: Соколова Марфа Егорова

Рождение ребёнка
17.03.1839

Дочь: Дария Германова

Мать ребёнка: Соколова Марфа Егорова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1840

Сын: Соколов Аристарх Германов

Мать ребёнка: Соколова Марфа Егорова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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