Семенов Яков Михайлович
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иорина Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Смерть
Неизвестно
с. Чухур-Юрт, Азербайджан