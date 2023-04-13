Семенов Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Яков Михайлович

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Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Аграфена Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иорина Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Смерть
Неизвестно
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
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