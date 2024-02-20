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(Делиева) Евдокия Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1903

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Смерть
1903
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение
1903

Отец: Делиев Харлампий Варфоломеевич

Мать: Делиева Елизавета Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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