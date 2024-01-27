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Куликовский Федор Петрович

Место рождения

Ставропольский край, Курский р-н, Курская

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Куликовский Петр

Мать: ?

Ставропольский край, Курский р-н, Курская
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Куликовская Нина

Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Бобрикова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Куликовская Нина

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Вера Федоровна

Мать ребёнка: Куликовская Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликовская Нина

Смерть
Неизвестно
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