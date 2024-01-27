Куликовский Федор Петрович
Место рожденияСтавропольский край, Курский р-н, Курская
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Куликовский Петр
Мать: ?
Ставропольский край, Курский р-н, Курская
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Куликовская Нина
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Бобрикова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Куликовская Нина
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Вера Федоровна
Мать ребёнка: Куликовская Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликовская Нина
Смерть
Неизвестно