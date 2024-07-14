Бӷажәба Салуман 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бӷажәба Салуман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бӷажәба Ԥаԥа

Мать ребёнка: Қапба Матиа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бӷажәба Ҳақьыбеи

Мать ребёнка: Қапба Матиа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бӷажәба Хәыхәыт

Мать ребёнка: Қапба Матиа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Қапба Матиа

Смерть
Неизвестно

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