Бӷажәба Салуман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бӷажәба Ԥаԥа
Мать ребёнка: Қапба Матиа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бӷажәба Ҳақьыбеи
Мать ребёнка: Қапба Матиа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бӷажәба Хәыхәыт
Мать ребёнка: Қапба Матиа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Қапба Матиа
Смерть
Неизвестно