Миногина Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиМежду 1769 и 1779
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Федотъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Миногинъ Данила
Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Миногинъ Еремей
Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1769 и 1779