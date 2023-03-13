Миногина Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Между 1769 и 1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Федотъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Миногинъ Данила

Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Миногинъ Еремей

Отец ребёнка: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Сидневъ Иванъ

Смерть
Между 1769 и 1779
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