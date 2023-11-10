Носков Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.07.1901
Дата смертиПосле 13.07.1949
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1901
Крещение
13.07.1901
Крестный: крестьянин Тимофеевки Александр Федорович Романов
Восприемник
14.10.1916
Устинья Матвеевна Носкова
Восприемник
14.10.1916
Алексей Матвеевич Носков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 13.07.1949
в метрике отметка о выдаче свидетельства