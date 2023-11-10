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Носков Пётр Михайлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.07.1901

Дата смерти

После 13.07.1949

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1901

Отец: Носков Михаил Григорьевич

Мать: Носкова Ольга Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.07.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крестный: крестьянин Тимофеевки Александр Федорович Романов
Восприемник
14.10.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Устинья Матвеевна Носкова
Восприемник
14.10.1916
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Алексей Матвеевич Носков
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 13.07.1949
в метрике отметка о выдаче свидетельства
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