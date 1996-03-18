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Носкова Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1909

Дата смерти

18.03.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Григорий Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.12.1948

Муж: Носков Григорий Васильевич

Место жительства
С 10.06.1949
Место жительства
До 10.06.1949
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.03.1996
Реестр наследственных дел
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