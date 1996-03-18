Носкова Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1909
Дата смерти18.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носков Григорий Васильевич
Бракосочетание
До ?.12.1948
Место жительства
С 10.06.1949
Место жительства
До 10.06.1949
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1996
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