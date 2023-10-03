Коровин Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1827

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1827

Отец: Коровин Петр Михайлович

Мать: Коровина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Алексеева Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Авдотья Прохоровна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Авдотья Прохоровна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Забегина Гликерия Яковлевна

Мать ребёнка: Авдотья Прохоровна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1865

Дочь: Луковникова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Авдотья Прохоровна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1868

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Авдотья Прохоровна

Смерть
1898
Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Болезнь водянка
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