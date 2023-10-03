Коровин Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1827
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1827
Отец: Коровин Петр Михайлович
Мать: Коровина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Алексеева Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Авдотья Прохоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Авдотья Прохоровна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Забегина Гликерия Яковлевна
Мать ребёнка: Авдотья Прохоровна
Рождение ребёнка
02.03.1865
Дочь: Луковникова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Авдотья Прохоровна
Рождение ребёнка
22.10.1868
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Авдотья Прохоровна
Смерть
1898
Причина смерти: Болезнь водянка