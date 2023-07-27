Подгорная - Матушкина (Шильпикова) (Подгорная - Матушкина (Шильпикова)) Иустина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1834
Рождение ребёнка
21.08.1835
Дочь: Наталия Михайлова
Отец ребёнка: Подгорной - Матушкин Михаил Стефанов
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно