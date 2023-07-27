Подгорная - Матушкина (Шильпикова) (Подгорная - Матушкина (Шильпикова)) Иустина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорная - Матушкина (Шильпикова) (Подгорная - Матушкина (Шильпикова)) Иустина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.07.1834

Муж: Подгорной - Матушкин Михаил Стефанов

Рождение ребёнка
21.08.1835

Дочь: Наталия Михайлова

Отец ребёнка: Подгорной - Матушкин Михаил Стефанов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шильпиков Филимон Алексиев

Смерть
Неизвестно
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