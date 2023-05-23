(Nakus) Kristina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Nakus) Kristina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1819

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1819

Отец: Nakus Tõnno

Мать: Anno

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