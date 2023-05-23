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(Nakus) Kristina
(Nakus) Kristina
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1819
Пол
Женский
Отец
Nakus Tõnno
1784 г.р.
Мать
(Lippus) Anno
Около 1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
04.02.1819
Отец:
Nakus Tõnno
Мать:
Anno
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