Гарьковский Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1995
Дочь: Гарьковская Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Гарьковская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
?.02.2000
Дочь: Соловьёва Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Гарьковская Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно