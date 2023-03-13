Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Лаптевъ Петръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Томарова Ирина
Отец ребёнка: Лаптевъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лаптевъ Антонъ
Отец ребёнка: Лаптевъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Лаптевъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Лаптевъ Андрей
Отец ребёнка: Лаптевъ Ларионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптевъ Ларионъ