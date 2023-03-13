Марфа Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Лаптевъ Петръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Ларионъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Томарова Ирина

Отец ребёнка: Лаптевъ Ларионъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лаптевъ Антонъ

Отец ребёнка: Лаптевъ Ларионъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Лаптевъ Ларионъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Лаптевъ Андрей

Отец ребёнка: Лаптевъ Ларионъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптевъ Ларионъ

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