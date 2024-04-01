Колосова (Карлушина?) Александра Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1871
Самарской губернии, Ставропольского уезда, Семипетровского, крестьянская дочь м. 19 ж. 17
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Улитта Васильева
Отец ребёнка: Колосов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
22.06.1874
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Колосов Василий Григорьев
Рождение ребёнка
24.10.1876
Дочь: Зиновья Васильева
Отец ребёнка: Колосов Василий Григорьев
Смерть
Неизвестно