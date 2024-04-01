Колосова (Карлушина?) Александра Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Карлушина?) Александра Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Колосов Василий Григорьев

Самарской губернии, Ставропольского уезда, Семипетровского, крестьянская дочь м. 19 ж. 17
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Улитта Васильева

Отец ребёнка: Колосов Василий Григорьев

Рождение ребёнка
22.06.1874

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Колосов Василий Григорьев

Рождение ребёнка
24.10.1876

Дочь: Зиновья Васильева

Отец ребёнка: Колосов Василий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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