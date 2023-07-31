Овчинникова (Овчинникова) Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1881 и 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1913
Дочь: Овчинникова Неизвестно Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915
Рождение ребёнка
Между 1919 и 1920
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно