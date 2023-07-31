Овчинникова (Овчинникова) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Овчинникова) Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1881 и 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908

Сын: Овчинников Неизвестно Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Между 1912 и 1913

Дочь: Овчинникова Неизвестно Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915

Сын: Овчинников Неизвестно Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Между 1919 и 1920

Сын: Овчинников Неизвестно Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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