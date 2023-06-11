Скуратова Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуратова Анна Иосифовна

Скуратова Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1888

Сын: Скуратов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Скуратов Леонтий Федорович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №71, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратов Леонтий Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close