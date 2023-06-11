Скуратова Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1888
Отец ребёнка: Скуратов Леонтий Федорович
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №71, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно