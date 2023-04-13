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Коновалов Евдоким Петров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Петр

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Родион Евдокимов

Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Коновалова Ирина Евдокимова

Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.10.1821

Жена: Передвигина Федосья Сергiева

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Коновалова Параскева Евдокимова

Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1826

Сын: Коновалов Сидор Евдокимов

Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1829

Сын: Коновалов Трифон Евдокимов

Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.05.1832

Дочь: Елена Евдокимова

Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1835

Сын: Коновалов Петр Евдокимов

Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1844

Сын: Коновалов Игнатiй Евдокимов

Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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