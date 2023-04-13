Коновалов Евдоким Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Петр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Родион Евдокимов
Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Коновалова Ирина Евдокимова
Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева
Бракосочетание
24.10.1821
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Коновалова Параскева Евдокимова
Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева
Рождение ребёнка
01.02.1826
Сын: Коновалов Сидор Евдокимов
Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева
Рождение ребёнка
15.04.1829
Сын: Коновалов Трифон Евдокимов
Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева
Рождение ребёнка
20.05.1832
Дочь: Елена Евдокимова
Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева
Рождение ребёнка
22.06.1835
Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева
Рождение ребёнка
21.01.1844
Сын: Коновалов Игнатiй Евдокимов
Мать ребёнка: Передвигина Федосья Сергiева
Смерть
Неизвестно