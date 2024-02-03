Симанькова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанькова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Симаньков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Симаньков Петр Иоувич

Шитики, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
27.07.1927

Сын: Симаньков Александр Петрович

Отец ребёнка: Симаньков Петр Иоувич

Шитики, Глубокский район, Витебская область
Родился и жил Беларусь, Сурожский р-н, Витебская область, деревня Шитики или Новоселки, как и его брат и родители
Смерть
До 1953
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