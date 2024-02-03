Симанькова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Симаньков Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Симаньков Петр Иоувич
Рождение ребёнка
27.07.1927
Сын: Симаньков Александр Петрович
Отец ребёнка: Симаньков Петр Иоувич
Родился и жил Беларусь, Сурожский р-н, Витебская область, деревня Шитики или Новоселки, как и его брат и родители
Смерть
До 1953