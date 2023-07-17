Канашева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канашева Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Канашев Леонид Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канашев Константин Леонидович

Отец ребёнка: Канашев Леонид Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашев Леонид Геннадьевич

Смерть
Неизвестно
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