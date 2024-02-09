Кожаров Захар Зиновьев
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Отец: Кожаров Зиновий Семенов
Мать: Кожарова Елена Артемова
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Сын: Кожаров Иван Захаров
Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Дочь: Мария Захарова
Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Дочь: Васса Захарова
Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Дочь: Агриппина Захарова
Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Матрона Захарова
Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно