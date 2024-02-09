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Кожаров Захар Зиновьев

Место рождения

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: Кожаров Зиновий Семенов

Мать: Кожарова Елена Артемова

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Сын: Кожаров Иван Захаров

Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Дочь: Мария Захарова

Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Дочь: Васса Захарова

Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Кожаров Дионисий Захаров

Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Кожаров Георгий Захаров

Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Дочь: Агриппина Захарова

Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Матрона Захарова

Мать ребёнка: Кожарова Пелагея Борисова

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожарова Пелагея Борисова

Смерть
Неизвестно
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