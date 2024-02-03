Благинина Афрасинья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Афрасинья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Благинина Марья Дмитриева

Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Иванов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Благинина Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Иванов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Дмитрей Иванов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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