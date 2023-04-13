(Вотякова) Фекла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

09.09.1817

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Вотякова Меланiя Зотиева

Отец ребёнка: Вотяков Зотий Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Февронья Зотиева

Отец ребёнка: Вотяков Зотий Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Вотяков Михаил Зотиев

Отец ребёнка: Вотяков Зотий Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотякова Устина Зотиева

Отец ребёнка: Вотяков Зотий Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотякова Дарья Зотиева

Отец ребёнка: Вотяков Зотий Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.09.1817
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