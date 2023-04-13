(Вотякова) Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти09.09.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Вотякова Меланiя Зотиева
Отец ребёнка: Вотяков Зотий Михайлов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Февронья Зотиева
Отец ребёнка: Вотяков Зотий Михайлов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Вотяков Зотий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вотякова Устина Зотиева
Отец ребёнка: Вотяков Зотий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вотякова Дарья Зотиева
Отец ребёнка: Вотяков Зотий Михайлов
Смерть
09.09.1817