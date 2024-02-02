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Ковязин Андрей Григорьевич

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Ковязин Григорий Сидорович

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина Дарья Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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