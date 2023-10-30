Ударцова (Пинигина) Зиновия Павлова
Место рождения
Дата рождения30.10.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1809
Отец: Пинигин Павел Иванов
Бракосочетание
22.05.1832
Рождение ребёнка
02.10.1832
Отец ребёнка: Ударцов Кирилл Сергиев
Рождение ребёнка
19.06.1838
Отец ребёнка: Ударцов Кирилл Сергиев
Рождение ребёнка
12.09.1839
Отец ребёнка: Ударцов Кирилл Сергиев
Смерть
Неизвестно