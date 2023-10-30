Ударцова (Пинигина) Зиновия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Пинигина) Зиновия Павлова

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

30.10.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1809

Отец: Пинигин Павел Иванов

Мать: Пиннгина Анисья Ларионова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1832

Муж: Ударцов Кирилл Сергиев

Рождение ребёнка
02.10.1832

Сын: Ударцов Андрей Кириллов

Отец ребёнка: Ударцов Кирилл Сергиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1838

Сын: Ударцов Мефодий Кириллов

Отец ребёнка: Ударцов Кирилл Сергиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1839

Сын: Ударцов Захарий Кириллов

Отец ребёнка: Ударцов Кирилл Сергиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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