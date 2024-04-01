Селезнев Алексей Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Алексей Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селезнев Прокопий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Варвара Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Мария Васильева

Рождение ребёнка
24.11.1848

Сын: Селезнев Петр Алексеев

Мать ребёнка: Селезнева Варвара Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Селезнев Косма Крест. Д. Зарослой Алексеев

Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильева

Рождение ребёнка
12.09.1871

Сын: Селезнев Иван Алексеев

Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильева

Смерть
Неизвестно

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