Селезнев Алексей Крест Д. Зарослой, Лузанской Волости Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селезнев Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1848
Мать ребёнка: Селезнева Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Селезнев Косма Крест. Д. Зарослой Алексеев
Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильева
Рождение ребёнка
12.09.1871
Мать ребёнка: Селезнева Мария Васильева
Смерть
Неизвестно