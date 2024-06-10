Хиневич Степан Максимович 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хиневич Степан Максимович

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

21.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хиневич Максим Иосифов

Мать: Хиневич (Потейкова) Евдокия Васильевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хиневич Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиневич Матрена Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хиневич Матрена Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
21.02.1942

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