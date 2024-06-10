Хиневич Степан Максимович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти21.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хиневич Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хиневич Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хиневич Матрена Ивановна
Смерть
21.02.1942