Пешехонова Гликерия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти23.03.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пешехонов (столяров) Иван Александрович
Отец ребёнка: Пешехонов Александр
Деревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
23.03.1900
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область