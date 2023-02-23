Пешехонова Гликерия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешехонова Гликерия Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

23.03.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пешехонов (столяров) Иван Александрович

Отец ребёнка: Пешехонов Александр

Деревня Рокотушка, Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
23.03.1900
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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