Сухинин Никита Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1786
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1786 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Василий Терехов и Прокофий Крапоткин
Смерть
Неизвестно