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Сухинин Никита Павлович

Место рождения

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.02.1786

Жена: Сухинина Евдокия Андреевна

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №5, метрическая книга за 1786 год, Архангельская церковь, село Кривополянье, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Василий Терехов и Прокофий Крапоткин
Смерть
Неизвестно
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