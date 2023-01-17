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Семириков Павел Григорьевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семириков Григорий

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
28.11.1853
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Крещение
21.10.1855
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | (Сарапульская) мещанская дочь девица Мария Симеонова Мартьянова
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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