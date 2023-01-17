Семириков Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семириков Григорий
Мать: не указана
Крещение
28.11.1853
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Крещение
21.10.1855
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | (Сарапульская) мещанская дочь девица Мария Симеонова Мартьянова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно