Костерной Антон Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерной Антон Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

11.04.1883

Пол

Мужской

Отец

До 1810 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1853 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: Костерной Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1873

Сын: Костерной Алексей Антонович

Мать ребёнка: Устинья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1883
Причина смерти: падучая
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