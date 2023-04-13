Костерной Антон Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смерти11.04.1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: Костерной Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1873
Сын: Костерной Алексей Антонович
Мать ребёнка: Устинья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1883
Причина смерти: падучая