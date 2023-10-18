Пирогова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирогов Александр Иванович

Отец ребёнка: Пирогов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирогов Николай Иванович

Отец ребёнка: Пирогов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Пирогов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Иван Федорович

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