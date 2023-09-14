Воронина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1959

Дочь: Воронина Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карепина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бохина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хороших Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
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