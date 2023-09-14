Воронина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1959
Дочь: Воронина Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карепина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бохина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хороших Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронин Федор Андреевич
Отец ребёнка: Воронин Андрей Федорович
Работа или профессия
Неизвестно