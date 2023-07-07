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Дата рождения

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Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВР
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.?

Сын: Эдвинас

Мать ребёнка: Татьяна Игоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёнас

Мать ребёнка: Татьяна Игоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клаудиа

Мать ребёнка: Татьяна Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Игоревна

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