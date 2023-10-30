Передвигина (Ломаева) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передвигина (Ломаева) Параскева Васильева

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.11.1846

Сын: Ломаев Григорiй Константинов

Отец ребёнка: Ломаев Константин Андреев

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1850

Сын: Ломаев Евфимiй Константинов

Отец ребёнка: Ломаев Константин Андреев

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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