Передвигина (Ломаева) Параскева Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1846
Сын: Ломаев Григорiй Константинов
Отец ребёнка: Ломаев Константин Андреев
Рождение ребёнка
24.12.1850
Сын: Ломаев Евфимiй Константинов
Отец ребёнка: Ломаев Константин Андреев
Смерть
Неизвестно