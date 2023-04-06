Крыгинъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрыгинъ Тимофей

Крыгинъ Тимофей

avatar

Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Крыгинъ Михаилъ

Мать: Наталья Иевлева

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Крыгинъ Федоръ

Мать ребёнка: Крыгина Анна Максимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Крыгина Анна Максимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Маклашова Пелагея

Мать ребёнка: Крыгина Анна Максимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крыгина Анна Максимова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close