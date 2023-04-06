Крыгинъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Крыгинъ Михаилъ
Мать: Наталья Иевлева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Крыгинъ Федоръ
Мать ребёнка: Крыгина Анна Максимова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Крыгина Анна Максимова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Маклашова Пелагея
Мать ребёнка: Крыгина Анна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крыгина Анна Максимова