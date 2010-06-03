Чихун Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.07.1929
Дата смерти03.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1929
Отец: Чихун Михаил Порфирьевич
Мать: Чихун Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
04.08.1958
Дочь: Бугайцова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Чихун Алевтина Васильевна
Рождение ребёнка
17.04.1967
Дочь: Чернова Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Чихун Алевтина Васильевна
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.06.2010