Чихун Анатолий Михайлович 28.07.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чихун Анатолий Михайлович

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

28.07.1929

Дата смерти

03.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1929

Отец: Чихун Михаил Порфирьевич

Мать: Чихун Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
04.08.1958

Дочь: Бугайцова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Чихун Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
17.04.1967

Дочь: Чернова Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Чихун Алевтина Васильевна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.06.2010

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