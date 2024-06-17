Хранцова Хиония Ивановна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хранцова Хиония Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

20.10.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хранцов Яков Иванович

Смерть
20.10.1900 ст.
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
От родов
Похороны
21.10.1900 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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