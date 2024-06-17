Хранцова Хиония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти20.10.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1900 ст.
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
От родов
Похороны
21.10.1900 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край