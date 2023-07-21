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Санкина (Ступак) Надежда Евгеневна
Санкина (Ступак) Надежда Евгеневна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Женский
Отец
Ступак Евгений
Мать
Ступак (Сашева) Павла Кузминична
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Ступак Евгений
Мать:
Ступак Павла Кузминична
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