Санкина (Ступак) Надежда Евгеневна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санкина (Ступак) Надежда Евгеневна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Ступак Евгений

Мать: Ступак Павла Кузминична

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