Бохин Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБохин Виктор Владимирович

Бохин Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наташа?

Мать ребёнка: Бохина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Бохина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся

Мать ребёнка: Бохина Екатерина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close