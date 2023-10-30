Чарушин Логин Прохорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: Чарушин Прохор Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Чарушин Астафий Логинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрона Логинова
Мать ребёнка: Чарушина Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чарушина Матрона
Смерть
Неизвестно