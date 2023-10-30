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Чарушин Логин Прохорович

Место рождения

Чарушины, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Чарушин Прохор Макарович

Мать: не указана

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чарушин Астафий Логинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрона Логинова

Мать ребёнка: Чарушина Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чарушина Матрона

Смерть
Неизвестно
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