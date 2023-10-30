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Чураков Иван Антипин

Место рождения

Фомино, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фомино, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуракова Екатерина Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фомино, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуракова Стефанида Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фомино, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фомино, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фомино, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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