Матрена Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Карповна

Матрена Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страхов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Авдей Григорьевич

Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Тит Григорьевич

Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: (Страхова) Мелания Григорьевна

Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
01.03.1739

Дочь: (Страхова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
19.03.1743

Дочь: (Страхова) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
20.03.1743

Сын: Страхов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.