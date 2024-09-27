Матрена Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Сын: Авдей Григорьевич
Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Тит Григорьевич
Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: (Страхова) Мелания Григорьевна
Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
01.03.1739
Дочь: (Страхова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
19.03.1743
Дочь: (Страхова) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
20.03.1743
Отец ребёнка: Страхов Григорий Семёнович
Смерть
Неизвестно